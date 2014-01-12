إجازة من امتحانات جامعة الأزهر ثلاثة أيام بسبب المولد والاستفتاء

قررت جامعة الأزهر تأجيل امتحانات كافة كلياتها خلال الثلاثة أيام القادمة باعتبارها إجازة بمناسبة المولد النبوى والاستفتاء على الدستور، وخولت الجامعة مجالس الكليات فى تحديد الأيام البديلة لامتحانات المواد التى جرى تأجيلها.

وقال الدكتور سعيد عبد العال عميد كلية التجارة بجامعة الأزهر، إنه تم تحديد يوم 23 يناير الجارى لامتحان أول مواد امتحانات الكلية التى احترقت الكلية يوم امتحانه، كما حددت أيام 27 و 28 لامتحان الأيام التى تعطل امتحانها خلال الاستفتاء على الدستور.

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