أخبار عاجلة

تغطية خاصة - إيناس أنور " موفدة dmc " ... هناك مجموعات من المصريين يطمحون للرؤية الرئيس السيسي -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب:هناك بعض القيادات الجمهورية في الكونجرس تنتقد سياسات ترامب -
بالصور.. لهذا السبب لا يزيد وزن الفنانات بعد الحمل والولادة -
الرضع الأكثر بكاءً في العالم من هذه الدول..تعرف عليها -
رئيس امتحانات الثانوية: الاختبارات التجريبية بنظام "البوكليت" لن تكلف الطلاب أعباء مالية -
تأجيل محاكمة 190 متهما في قضية "المغارة" بسوهاج.. إلى الغد -
«كسر تميمة الحظ وملك التعادلات السلبية»| ظواهر الجولة 30 بالبريميرليج -
الريال لا يُقهر في البرنابيو.. وبنزيما جلاد أندية الليجا -
تغطية خاصة - إدموند غريب:الإعلام الأمريكي يمارس ضغوطاً على إدارة ترامب في تعاملها مع القضايا الدولية -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا عصمت - حلقة الإثنين 3-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

إجازة من امتحانات جامعة الأزهر ثلاثة أيام بسبب المولد والاستفتاء

Google+ Print
إجازة من امتحانات جامعة الأزهر ثلاثة أيام بسبب المولد والاستفتاء إجازة من امتحانات جامعة الأزهر ثلاثة أيام بسبب المولد والاستفتاء

قررت جامعة الأزهر تأجيل امتحانات كافة كلياتها خلال الثلاثة أيام القادمة باعتبارها إجازة بمناسبة المولد النبوى والاستفتاء على الدستور، وخولت الجامعة مجالس الكليات فى تحديد الأيام البديلة لامتحانات المواد التى جرى تأجيلها.

وقال الدكتور سعيد عبد العال عميد كلية التجارة بجامعة الأزهر، إنه تم تحديد يوم 23 يناير الجارى لامتحان أول مواد امتحانات الكلية التى احترقت الكلية يوم امتحانه، كما حددت أيام 27 و 28 لامتحان الأيام التى تعطل امتحانها خلال الاستفتاء على الدستور.

للمزيد من التقارير المصرية..
>جامعة الأزهر: الأمن المركزى تصدى للمظاهرات خارج الحرم ولا وفيات بين الطلاب

مشادات بين الأهالى والسائقين لرفع الأجرة لـ3 جنيهات بميدان الجيزة

طالب يمزق ملابس معلم لرفضه "تغشيشه" بمدرسة غمرة الثانوية الصناعية
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365