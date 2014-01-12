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«أبوعيطة» يلتقي مدير «العمل العربية»

  • مصر
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التقى كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، الأحد، بالمدير العام لمنظمة العمل العربية، أحمد لقمان، لبحث أوجه التعاون المشترك بين وزارته والمنظمة على صعيد العمل العربي المشترك.

وقال «أبوعيطة»، خلال اللقاء، إنه بحث مع المدير العام لمنظمة العمل العربية، الترتيبات النهائية لانعقاد الدورة 41، لمؤتمر العمل العربي، والمقرر عقدها بالقاهرة، إبريل المقبل.

وأضاف أن «المؤتمر سيكون فرصة سانحة لتعزيز العمل العربي المشترك، وإرسال رسالة للمجتمعين العربي والدولي حول مجمل الأوضاع الاقتصادية في ، والتغير، الذي حدث للأفضل، بعد ثورتين نابعتين من إرادة مصرية خالصة».

وأضاف أن «مصر ستشارك بوفد وزاري رفيع المستوي في منتدى التشغيل بالرياض، دعمًا لهذا الموضوع المهم وتأكيدًا على دور المملكة العربية المحوري في العمل العربي المشترك».

من جانبه، قال المدير العام لمنظمة العمل العربية، الدكتور أحمد لقمان، اعتزازه وتقديره بحكومة وشعب مصر، مؤكدًا حرصه على تنفيذ قرار المؤتمر العام بانعقاد الدوره القادمة في مصر، وأن رئاسة المؤتمر طبقًا للقاعدة المتعارف عليها للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وهي القاعدة، التي يحترمها ويقدرها كل الوزراء العرب.

كما دعا «لقمان» إلى أهمية مشاركة مصر في منتدى التشغيل بالرياض، بداية فبراير المقبل.

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