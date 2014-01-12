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وفاة أكبر معمر في "الجزائر" و"العالم" عن عمر يناهز 140 عاما

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وفاة أكبر معمر في "الجزائر" و"العالم" عن عمر يناهز 140 عاما وفاة أكبر معمر في "الجزائر" و"العالم" عن عمر يناهز 140 عاما

كتب : أ.ش.أ الأحد 12-01-2014 17:00

توفى أمس مبارك رحماني ميسة، أكبر معمر بالجزائر والعالم عن عمر يناهز 140 عاما إثر وعكة صحية في المعدة.

وولد ميسة عام 1884 في ولاية الوادي وتحديدا في الصحراء الواقعة بالقرب من الحدود الجزائرية الليبية المعروفة باسم بير عوين، وقد عايش الحربين العالميتين والثورة التحريرية والأزمة الاقتصادية العالمية سنة 1929 ونكسة 48 وفرحة الاستقلال، كما عاش مختلف أوقات الرخاء والشدة ودخل المستشفى لأول مرة في حياته قبل سنتين فقط.

تزوج 3 مرات وله ما يقرب من مائة حفيد، وعمل في بداية حياته مربيا للإبل والماشية.

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