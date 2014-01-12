محافظة كفر الشيخ تحتفل بالمولد النبوى الشريف وتدعم الدستور

احتفلت محافظة كفر الشيخ بالذكرى العطرة لمولد سيد البشرية سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم خلال الاحتفال الذى أقامته مديرية الأقاف بمسجد الخياط بمدينة كفر الشيخ بحضور المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ والشيخ سعد الفقى وكيل وزارة الأوقاف والمهندس حافظ عيسوى وكيل أول الوزارة السكرتير العام واللواء حسين الطاهر السكرتير العام المساعد والدكتور محمد صالح الإمام وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ والقيادات التنفيذية والشعبية.

وأكد الشيخ سعد الفقى وكل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ أن الاحتفال بميلاد النبى الكريم يتمثل فى أن نقتدى به وأن نتخلق بخلقه وأن نسير على نهجه ويجب علينا أن نحمد الله عز وجل كثيرا وأن نشكره طويلا اقتداء بالنبى الكريم ليتم الله عز وجل نعمه تحقيقا لقولة عز وجل "لئن شكرتم لأزيدنكم"، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحتفى بمولده ليس فقط مرة كل عام بل مرة كل أسبوع، ففى الحديث الصحيح أنه كان يصوم يومى الاثنين والخميس وسئل عن سبب ذلك فقال عن صيام يوم الخميس أنه يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله واحب أن يرفع عملى وأنا صائم .. ولما سئل النبى عن صيام يوم الاثنين قال : "ذاك يوم ولدت فيه" .. والأمة كلها فى مشارق الأرض ومغاربها والمصريون خاصة مطالبين بأن يتحلوا بخلق النبى الكريم ليحققوا شكر الله على ما ولاهم به من نعم لا سيما فى هذه الأيام ونحن مقبلون على التصويت على الدستور الجديد الذى سوف يرسم مستقبل مصر وبناء المؤسسات وبداية تنفيذ خارطة الطريق .

وأضاف أن مصر سوف تنعم بالمزيد من الديمقراطية عقب الاستفتاء على الدستور الذى يؤسس دولة المؤسسات ويرس خارطة الطريق نحو التنمية والتقدم والازدهار والأمن والأمان والاستقرار لأبناء مصر الشرفاء .

وعقب انتهاء الاحتفال تلقى المحافظ التهنئة من القيادات التنفيذية والشعبية والمواطنين بمناسبة هذه الذكرى العطرة .

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