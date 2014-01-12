حزب العدالة والبناء الليبى يحمل الحكومة مسئولية الانفلات الأمنى

قال حزب العدالة والبناء الليبى إنه يحمل الحكومة المؤقتة المسئولية الكاملة عما أسماه الانفلات الأمنى فى ليبيا عمومًا والجنوب خصوصًا فى غياب أى خطوات جادة لوضع حد لما يجرى".

وأضاف الحزب فى بيان له اليوم الأحد أنه يتابع الأحداث الدامية المؤسفة التى شهدتها مدينة سبها وأسفرت عن عدد من الضحايا والجرحى.

وشهدت مدينة سبها فى الجنوب الليبى يوم أمس السبت مواجهات مسلحة بين قوات الجيش ومسلحين من قبائل التبو يدعمهم عدد كبير من قبائل التبو من أسفرت عن سقوط 27 شخصًا وإصابة 72.

وأكد البيان استنكاره للتقاتل بين أبناء الوطن الواحد داعيًا كل حكماء وعقلاء منطقة الجنوب إلى العمل على التهدئة والدعوة إلى ضبط النفس والاحتكام لصوت العقل مطالبًا الحكماء والعقلاء من كل أنحاء ليبيا إلى التدخل السريع لحل كل هذه المشاكل العالقة فى الجنوب والدفع بعجلة البلاد نحو الهدوء والاستقرار.

وشدد الحزب على دعوته لكل أهالى الجنوب للتكاتف والتلاحم ونبذ الفرقة والتعصب من أجل بناء وطن يسع الجميع على اختلاف أفكارهم وتوجهاتهم المختلفة.

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