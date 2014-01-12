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هايتي تحيي ذكرى ضحايا زلزال 2010 المدمر

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هايتي تحيي ذكرى ضحايا زلزال 2010 المدمر هايتي تحيي ذكرى ضحايا زلزال 2010 المدمر

كتب : أ.ش.أ الأحد 12-01-2014 17:07

أقام مواطنو هايتي اليوم، وقفة حدادا على أرواح مئات الألاف من ضحايا الزلزال المدمر في الذكرى السنوية الرابعة للكارثة التي وقعت عام 2010.

وذكرت "إيه بي سي" الأمريكية، أن حكومة الرئيس ميتشيل مارتيلي، أصدرت مرسوما اليوم للذكرى والتأمل وقامت بتنكيس الأعلام وسيتم إغلاق النوادي الترفيهية.

وستقوم محطات الإذاعة والتليفزيون بجدولة البرامج والموسيقى المذاعة لهذه المناسبة تكريما للضحايا.

يشار إلى أن زلزالا بقوة 7 درجات على مقياس ريختر كان قد ضرب العاصمة "بورت أو برنس" في 12 يناير 2010 ، مما أسفر عن مقتل ما يزيد عن 300 ألف شخص و تدمير العديد من المباني بالعاصمة والمدن المحيطة بها، فضلا عن تشريد 5.1 مليون شخص يعيشون في مخيمات، غير أن عددهم انخفض إلى 146 ألف شخص.

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