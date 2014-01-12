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إخلاء سبيل رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالبحر الأحمر بكفالة 30 ألف جنيه

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إخلاء سبيل رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالبحر الأحمر بكفالة 30 ألف جنيه إخلاء سبيل رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالبحر الأحمر بكفالة 30 ألف جنيه

كتب : صلاح عبدالله الأحد 12-01-2014 16:19

قررت محكمة الغردقة برئاسة المستشار معتز الزهري، إخلاء سبيل رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالبحر الأحمر، بعد اتهامه بتقاضي رشوة من رجل أعمال، بلغت 65 ألف جنيه لتسهيل بعض الأمور داخل الجهاز، والخاصة بقرية سياحية بكفالة مالية قدرها 30 ألف جنيه.

كان العميد عمرو الأنصاري رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالغردقة، تلقى بلاغًا من رئيس مجلس إدارة إحدى شركات المقاولات بالغردقة، يفيد قيام المتهم "سيد. م" مدير الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بابتزازه، وطلب رشوة مالية بمبلغ 65 ألف جنيه، مقابل تسهيل الأعمال البيئية في إحدى القرى السياحية التي يقيمها رجل الأعمال بالغردقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، واستصدار إذن النيابة، وتم تسجيل الواقعة بالصوت والصورة من خلال ضباط الرقابة الإدارية وتحريز المبلغ المالي الخاص بالرشوة، وألقى القبض على المتهم بعد التسجيل بالصوت والصورة، من داخل مكتب رجل الأعمال، وبحوزته المبلغ المالي واحتجازه بمكتب الرقابة الإدارية. تحرر محضر بالواقعة وقررت النيابة حبسه على ذمة التحقيق.

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