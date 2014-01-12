"الشباب" تنظم لقاء حواريا بالدقهلية لمناقشة الدستور بحضور المحافظ و"الهلالي" و"غنيم"

كتب : زياد السويفي الأحد 12-01-2014 16:22

نظمت الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، التابعة لوزارة الشباب، اليوم، لقاء حواريا بالصالة المغطاة باستاد المنصورة الرياضي بمحافظة الدقهلية، ضمن برنامج "حوارات شبابية" الذي تقوم بتنفيذه بمختلف محافظات الجمهورية.

وحضر اللقاء المهندس عمر الشوادفي، محافظ الدقهلية، ونعمات ساتي، رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، نيابة عن المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب، والدكتور سعد الدين الهلالي، والدكتور محمد غنيم، عضوي لجنة الخمسين، والدكتورة رشا علي الدين، وكيل كلية حقوق المنصورة، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، وأدار اللقاء الإعلامي جمال الشاعر.

ورحب محافظ الدقهلية بالسادة الحضور، مؤكدا أن التصويت "بنعم "على الدستور يعد أول خطوة في ملحمة الانتصار والاستقرار.

واستهل الدكتور سعد الهلالي، كلمته قائلاً "دستور مصر بمثابة شهادة ميلاد لكل المصريين، وتصويت المصريين بنعم هو رد للجميل"، كما استعرض بعض مواد الدستور وتفصيلها، وشرح المادة الحادية عشرة والتي تجعل المرأة والرجل متساويين في الحقوق العامة، والمادة الثانية التي تقر بأن المبادئ العامة للشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، مشددا على أن هذا الدستور لا يوجد فيه أي انتقام، ويحترم كل الفئات والانتماءات، قائلا "الشعب هو الرقم الأول والثاني والثالث في نجاح مصر".

ومن جانبه، أعرب الإعلامي جمال الشاعر عن سعادته البالغة بمواقف أهل المنصورة، مضيفاً أن المنصورة دائما تصنع الانتصارات بالمعرفة والفن والإبداع، مطالبا شعبها بالأمانة والواجب في قول الحق لاستقرار الوطن.

وأكد الدكتور محمد غنيم، أن الدستور الجديد وثيقة سياسية موجهة للدولة والحكومة، لحفظ حقوق وواجبات المواطنين، مضيفاً أن مواد الدستور هي جمل فعلية تلتزم وتكفل وتعمل باستمرارية، معربا عن أمله أن تكون الضرائب تصاعدية ومقسمة إلى شرائح وفقا لدخل الفرد.

واختُتم اللقاء، بحديث رشا علي الدين، وكيل حقوق المنصورة، عن الدستور، والتي أعربت عن فخرها بالنقلة التاريخية للمرأة المصرية، والتي أتاحتها لها مواد الدستور، ومنها اعتلاء منصة القضاء في مجلس الدولة وأحقيتها في تولي منصب المحافظ.