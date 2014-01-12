محافظ القاهرة يؤكد توقف الامتحانات بدءا من الغد وحتى الخميس

كتب : سلامة عامر الأحد 12-01-2014 17:15

تفقد جلال السعيد محافظ القاهرة، لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، حيث زار مدرسة الزمالك بنات الإعدادية، بإدارة غرب القاهرة التعليمية، ومدرسة حدائق شبرا بنات بإدارة الساحل التعليمية، في جولة رافقه خلالها كل من: "اللواء محمد أيمن عبدالتواب نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء أحمد ضيف نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، والدكتور محمد سيد سلامة مدير مديرية التربية والتعليم".

وأكد المحافظ، أن عدد الطلبة بالقاهرة الذين يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ أكثر من 144 ألف طالب وطالبة، موزعين على حوالي 638 لجنة على مستوى المحافظة، بالإضافة لعدد من اللجان الخاصة بالمستشفيات للطلبة المرضى.

وأشار السعيد، إلى أن هناك تنسيق كامل مع كل من مديريتي التعليم والأمن لتأمين المدارس الموجود بها اللجان من الداخل والخارج، وعدم السماح بوجود أي سيارات أو إشغالات بمحيط المدارس، كما اطمئن المحافظ على استقرار اللجان وسير الامتحانات بدون شكاوى في أول أيامها بمادة اللغة العربية، وكذلك انتظام كافة الملاحظين والمراقبين مع وجود الرعاية الطبية الكاملة وأدوات الإسعاف السريع بكل لجنة، ومراجعة أدوات ووسائل الحريق والدفاع المدني، مشددًا على تجهيز دورات المياه وتكثيف الإنارة داخل اللجان، وحسن اختيار الفصول المستخدمة كلجان على أن تكون بعيدة عن مصادر الضوضاء مع ضرورة توفير سبل الراحة للطلاب لتمكينهم من تأدية امتحاناتهم في مناخ ملائم.

وأضاف المحافظ، أنه لن تعقد أي امتحانات الاثنين الموافق المولد النبوي الشريف، وأيام الثلاثاء والأربعاء، الموافق الاستفتاء على الدستور، بالإضافة إلى الأحد الموافق عيد الغطاس.