الحكومة العراقية تنتقد سماح تركيا بتصدير نفط كردستان دون موافقتها

انتقدت الحكومة العراقية، اليوم الأحد، موقف الحكومة التركية بالسماح بضخ النفط الخام من حقول إقليم كردستان بدون موافقة بغداد.

وقال حسين الشهرستانى، نائب رئيس الوزراء لشئون الطاقة، خلال استدعائه فى مكتبه، عصر اليوم، القائم بالأعمال التركى فى بغداد، إفه جيلان، وأبلغه "اعتراض الحكومة العراقية على السماح بضخ النفط العراقى من إقليم كردستان العراق إلى ميناء جيهان التركى لأغراض التصدير وبدون موافقة الحكومة العراقية".

وطلب الشهرستانى من" الحكومة التركية الالتزام بالاتفاقية المبرمة بين البلدين والمصادق عليها وفق الطرق القانونية فى كل منهما، وأن العراق يعتبر أن إخراج النفط عبر حدوده الدولية بدون موافقة الحكومة العراقية هو تجاوز على ثروته النفطية التى هى ملك لكل العراقيين بنص الدستور".

وأضاف "إن الحكومة العراقية لاحظت أن الجانب التركى منع ممثلى وزارة النفط العراقية فى ميناء التصدير التركى من القيام بواجبهم، كما نصت الاتفاقية وهو الإشراف على قياس كميات النفط المسلمة والمصدرة وأن الحكومة العراقية تحمل الجانب التركى المسئولية القانونية عن هذا الإجراء، وتحتفظ بحقها بالمطالبة بكل الخسائر الناجمة عن ذلك".

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