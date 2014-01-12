أخبار عاجلة

تغطية خاصة - إيناس أنور " موفدة dmc " ... هناك مجموعات من المصريين يطمحون للرؤية الرئيس السيسي -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب:هناك بعض القيادات الجمهورية في الكونجرس تنتقد سياسات ترامب -
بالصور.. لهذا السبب لا يزيد وزن الفنانات بعد الحمل والولادة -
الرضع الأكثر بكاءً في العالم من هذه الدول..تعرف عليها -
رئيس امتحانات الثانوية: الاختبارات التجريبية بنظام "البوكليت" لن تكلف الطلاب أعباء مالية -
تأجيل محاكمة 190 متهما في قضية "المغارة" بسوهاج.. إلى الغد -
«كسر تميمة الحظ وملك التعادلات السلبية»| ظواهر الجولة 30 بالبريميرليج -
الريال لا يُقهر في البرنابيو.. وبنزيما جلاد أندية الليجا -
تغطية خاصة - إدموند غريب:الإعلام الأمريكي يمارس ضغوطاً على إدارة ترامب في تعاملها مع القضايا الدولية -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا عصمت - حلقة الإثنين 3-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الحكومة العراقية تنتقد سماح تركيا بتصدير نفط كردستان دون موافقتها

Google+ Print
الحكومة العراقية تنتقد سماح تركيا بتصدير نفط كردستان دون موافقتها الحكومة العراقية تنتقد سماح تركيا بتصدير نفط كردستان دون موافقتها

انتقدت العراقية، اليوم الأحد، موقف الحكومة التركية بالسماح بضخ النفط الخام من حقول إقليم كردستان بدون موافقة بغداد.

وقال حسين الشهرستانى، نائب رئيس الوزراء لشئون الطاقة، خلال استدعائه فى مكتبه، عصر اليوم، القائم بالأعمال التركى فى بغداد، إفه جيلان، وأبلغه "اعتراض الحكومة العراقية على السماح بضخ النفط العراقى من إقليم كردستان العراق إلى ميناء جيهان التركى لأغراض التصدير وبدون موافقة الحكومة العراقية".

وطلب الشهرستانى من" الحكومة التركية الالتزام بالاتفاقية المبرمة بين البلدين والمصادق عليها وفق الطرق القانونية فى كل منهما، وأن العراق يعتبر أن إخراج النفط عبر حدوده الدولية بدون موافقة الحكومة العراقية هو تجاوز على ثروته النفطية التى هى ملك لكل العراقيين بنص الدستور".

وأضاف "إن الحكومة العراقية لاحظت أن الجانب التركى منع ممثلى وزارة النفط العراقية فى ميناء التصدير التركى من القيام بواجبهم، كما نصت الاتفاقية وهو الإشراف على قياس كميات النفط المسلمة والمصدرة وأن الحكومة العراقية تحمل الجانب التركى المسئولية القانونية عن هذا الإجراء، وتحتفظ بحقها بالمطالبة بكل الخسائر الناجمة عن ذلك".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

الحكومة الألمانية: لا خطط لسن قانون للإسلام في ألمانيا

الحكومة الألمانية: لا خطط لسن قانون للإسلام في ألمانيا