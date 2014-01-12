رئيس الصليب الأحمر يبحث بدمشق سبل توصيل المساعدات للمدنيين فى البلاد

اجتمع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورير، اليوم الأحد، مع وزير الصحة السورى سعد النايف فى دمشق، لبحث سبل إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين فى البلاد.

جرى الاجتماع داخل وزارة الصحة السورية، فى اليوم الأخير من زيارة مورير، التى بدأت يوم الجمعة (10 يناير) لمدة ثلاثة أيام.

وقال النايف بعد الاجتماع الذى لم يستغرق طويلا، إن الجانبين أكدا على أهمية العمل سويًا لتحسين أحوال الإغاثة الإنسانية فى البلاد.

وقال مورير، إنه جاء إلى سوريا لتحسين الخدمات بالتعاون مع الهلال الأحمر السورى ووزارة الصحة.

وأضاف "نحن قلقون بسبب عدم إمكانية توصيل (المساعدات) إلى الأشخاص فى المناطق شديدة السخونة فى سوريا. ونحن قلقون من تأثير الصراع على السكان المدنيين. ونشعر بالقلق بسبب جرحى الحرب فى هذا البلد لكننا قلقون أيضًا إزاء تنامى مشكلة التكامل هذه مع القطاع الصحى (السوري). لذلك أنا هنا للبحث عن فرص لتحسين خدماتنا بالتعاون مع الهلال الأحمر العربى السورى ووزارة الصحة."

وقتل أكثر من 100 ألف شخص فى الصراع السورى وفر نحو 2.4 مليون آخرين من سوريا، وأدى القتال إلى نزوح أكثر من أربعة ملايين آخرين داخل البلاد.

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