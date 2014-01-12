شركة أمريكية بالقاهرة تتقدم بالشكر لمباحث البحيرة لإعادتهم مسروقات

حضرت اليوم لديوان مديرية أمن البحيرة السيدة " باتريشا شومان " أمريكية الجنسية " نائب مدير شركة داينكورب العالمية، وبصحبتها حسان محمود وكيل الشركة بالقاهرة لتقديم الشكر لفريق البحث وتقديم شهادات التقدير لهم على ما بذلوه من جهد فى سرعة كشف غموض الحادث وإعادة المسروقات .

وذلك بشأن واقعة المحضر 6745 /2013 إدارى مركز شرطة أبو المطامير والخاص بشأن سرقة السيارة رقم " 26081 " جمرك الإسكندرية – ماركة دودج سوداء اللون – قيادة " لينون جوزيف نيكولاس " 52 سنة " أمريكى الجنسية "، وزميله روكو سليفستر جرانيتو " 30 سنة " امريكى الجنسية " الخبيرين بقاعدة برج العرب الجوية وما أسفرت عنه جهود إدارة البحث برئاسة العميد محمد خريصة رئيس المباحث الجنائية وإشراف اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث من تعقب الجناة وإعادة السيارة والمسروقات .

لمزيد من أخبار المحافظات..

فصل القيادى الإخوانى "طه وهدان" من التدريس بجامعة قناة السويس

بالصور.. الإخوان يفشلون فى إفساد مؤتمر لدعم الدستور بالإسماعيلية

بازارات الأتراك بالغردقة تبيع خرائط مصر للأجانب بدون حلايب

>