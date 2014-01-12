"جبرائيل" يتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد رئيس تحرير "الشعب" ويتهمه بالخيانة العظمى

كتب : سارة سعيد منذ 46 دقيقة

تقدم المحامي نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، ببلاغ إلى النائب العام ضد مجدي أحمد حسين، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة "الشعب"، يتهمه فيه بالخيانة العظمى.

واتهم "جبرائيل" في بلاغه الذي يحمل رقم 637 لسنة 2014، رئيس تحرير جريدة "الشعب" بالخيانة العظمى وتحريض الجيش والشرطة ضد الشعب وازدراء الشعب المصري بوصفه بـ"المذلة" وأنه يتسول من دول العالم، ووصفه الكنيسة القبطية بأنها متآمرة وخائنة وجزء من النظام الفاسد القديم، وازدراء شيخ الأزهر، والتحريض على مقاطعة الدستور، وازدراء القضاء المصري ووصفه بالفاسد.