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مركز ومكافحة الأمراض: ارتفاع الإصابة بالزهرى بنسبة 11% فى 2012

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مركز ومكافحة الأمراض: ارتفاع الإصابة بالزهرى بنسبة 11% فى 2012 مركز ومكافحة الأمراض: ارتفاع الإصابة بالزهرى بنسبة 11% فى 2012

كشف "مركز الوقاية ومكافحة الأمراض" تضاعف معدلات الإصابة بالأمراض الجنسية بين الأمريكيين، خاصة مرض الزهرى، بنسبة 11% بين الرجال خلال عام 2012، على الرغم من أن العديد من الأمراض الجنسية، مثل "الكلاميديا، والسيلان، والزهرى" لا تزال دون تشخيص.

وحذر الباحثون أنه مع تزايد مخاطر الإصابة بعدوى الأمراض الجنسية يزداد خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة، وهو ما يشكل خطرا كبيرا على الصحة الإنجابية عبئا اقتصاديا تصل تكلفته إلى 16 مليار دولار سنويا.

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