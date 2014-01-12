وقفة للعاملين بالملاحة الجوية لتوصيل الكهرباء لوحداتهم السكنية

نظمت مجموعة من العاملين بشركة الملاحة الجوية اليوم الأحد وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة الطيران المدنى، وذلك احتجاجا بما وصفوه بتعنت وزارة الكهرباء معهم، ورفضها إدخال مرفق الكهرباء إلى نحو 1650 وحدة سكنية أقامتها جمعية "حدائق النزهة للعاملين بالطيران المدنى".

وأشار عدد من المشاركين فى الوقفة إلى أن الكهرباء طلبت منهم 12 مليون جنيه قيمة رسوم إدخال الكهرباء إلى المشروع, رغم وجود اتفاق سابق وحصول الوزارة على 5 آلاف متر من مساحة المشروع، مقابل إدخال الكهرباء إلى المشروع, بينما ترفض الكهرباء إدخالها إلا بعد 6 سنوات من الآن رغم الانتهاء من كل الوحدات السكنية.

وأضافوا أن وقفتهم أمام وزارة الطيران المدنى لتوصيل صوتهم إلى المسئول الأول عنهم وهو وزير الطيران المهندس عبد العزيز فاضل, لتوصيل رسالتهم إلى وزير الكهرباء، حيث اضطر بعضهم للسكن دون كهرباء.

لمزيد من التقارير..

>وقفة احتجاجية لطلاب الإخوان بـ"إعلام القاهرة" للمطالبة بالإفراج عن طالب

رئيس "المترو": لا غرامات للمتسربين من قطع التذاكر يومى الاستفتاء

مستشارة الرئيس: المصريات سيثأرن لدماء الشهداء بالمشاركة فى الاستفتاء