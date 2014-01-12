ثبات منسوب نهر النيل أمام السد العالى

واصل منسوب نهر النيل أمام السد العالى ثباته، اليوم الأحد، حيث بلغ المنسوب 175.96 متر، وذكر بيان لوزارة الموارد المائية والرى، اليوم الأحد، أن الإيراد الواصل لبحيرة ناصر بلغ 75 مليون متر مكعب، مؤكدًا أنه يكفى لجميع الأغراض.

يذكر أن إيراد نهر النيل يختلف اختلافًا كبيرًا من عام إلى آخر ويتراوح بين نحو 42 مليار متر مكعب فى حده الأدنى و151 مليار متر مكعب فى حده الأقصى، وهذا التفاوت الكبير من عام لآخر يجعل الاعتماد على الإيراد السنوى أمرًا بالغ الخطورة، حيث يمكن أن يعرض الأراضى الزراعية للبوار فى السنوات ذات الإيراد المنخفض، كما يعرضها لخطر الفيضان فى سنوات الإيراد الكبير.

وعلى مدى أكثر من نصف قرن على إنشاء السد العالى ساهم ومازال يساهم فى مواجهة مخاطر نقص وزيادة إيراد مياه النيل، من خلال ما يخزنه بطريقة آمنة من مئات المليارات من الأمتار المكعبة فى أوقات الفيضان، حيث يتم إعادة استخدامها فى أوقات الجفاف، فضلا عن فوائده الأخرى فى مجالات اقتصادية عدة.

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