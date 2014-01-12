طالب يمزق ملابس معلم لرفضه "تغشيشه" بمدرسة غمرة الثانوية الصناعية

أكد معلم بمدرسة غمرة الثانوية الصناعية، أن طالبا بالمرحلة الثانوية تعدى على مراقب اللجنة أثناء أداء الامتحان اليوم، بعد رفض المعلم "تغشيشة"، مشيرا إلى أنه قام بتمزيق ملابس المعلم وتعدى عليه بالضرب.

وأضاف المعلم لـ"اليوم السابع" أن مدير المدرسة قام بالاتصال بقسم شرطة النجدة، لإنقاذ المعلم، لافتا إلى أن المعلمين يتعاملون مع مجموعة من البلطجية داخل المدرسة، مؤكدا أن معظمهم من أصحاب "الحرف" بالإضافة إلى تغيبهم طوال العام ولا يذهبون إلى المدرسة إلا وقت الامتحانات فقط.

من جانبه قال عبد الوهاب صلاح مدير إدارة حدائق القبة التعليمية، إنه تم تحرير محضر للطالب بقسم شرطة حدائق القبة.

وأضاف عبد الوهاب، أنه نظرا لطبيعة الطلاب داخل المدرسة تم مخاطبة أمن وزارة التربية والتعليم، وأمن المديرية لتوفير أفراد أمن بالمدرسة كوسيلة لتأمين المدرسيين من بطش الطلاب ولكن دون جدوى، مؤكدا أنه سيتم عقد لجنة من الشئون القانونية للتحقيق فى الواقعة، وإحالة الطالب إلى الشئون القانونية.

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