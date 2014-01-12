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"لا للحياة بدون هدف".. وقفة صامتة غدا لـ"لسه بشر"

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"لا للحياة بدون هدف".. وقفة صامتة غدا لـ"لسه بشر" "لا للحياة بدون هدف".. وقفة صامتة غدا لـ"لسه بشر"

كتب : سارة سعيد منذ 28 دقيقة

ينظم فريق "لسه بشر"، وقفة صامتة تحت عنوان "لا للحياة بلا هدف"، غدًا في الثالثة عصرًا أعلى كوبري 15 مايو بالزمالك.

تقول ندى ممدوح عبدالله، المسؤولة الإعلامية بالفريق، إن هدف الوقفة هو توصيل رسائل قصيرة للناس وسط مشاغل حياتهم اليومية، مضمونها التفكير ومراجعة النفس وتحديد الأهداف واختيارها إذا كانت غير موجودة من الأساس، وإعادة التفكير في الدوافع التي تحركهم هل هي نابعة منهم أم من عاداتهم وتقاليدهم.

وأضافت أنه من المقرر أن يحمل أعضاء الفريق والمشاركين بالوقفة لوحات ولافتات، مكتوب عليها الرسائل التي يرغب الفريق في إيصالها للناس، كما ستوزع رسائل على الأشخاص في الشارع وفي سياراتهم الخاصة.

ومن اللوحات التي سيحملها أعضاء الفريق في الوقفة، "أنت مش عايش عشان لقمة العيش"، "قيمتك في ممتلكاتك"، "ارفض عيشة اليوم بيومه"، "واجه مشاكلك متهربش منها".

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DMC

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