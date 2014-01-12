أخبار عاجلة

تغطية خاصة - إيناس أنور " موفدة dmc " ... هناك مجموعات من المصريين يطمحون للرؤية الرئيس السيسي -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب:هناك بعض القيادات الجمهورية في الكونجرس تنتقد سياسات ترامب -
بالصور.. لهذا السبب لا يزيد وزن الفنانات بعد الحمل والولادة -
الرضع الأكثر بكاءً في العالم من هذه الدول..تعرف عليها -
رئيس امتحانات الثانوية: الاختبارات التجريبية بنظام "البوكليت" لن تكلف الطلاب أعباء مالية -
تأجيل محاكمة 190 متهما في قضية "المغارة" بسوهاج.. إلى الغد -
«كسر تميمة الحظ وملك التعادلات السلبية»| ظواهر الجولة 30 بالبريميرليج -
الريال لا يُقهر في البرنابيو.. وبنزيما جلاد أندية الليجا -
تغطية خاصة - إدموند غريب:الإعلام الأمريكي يمارس ضغوطاً على إدارة ترامب في تعاملها مع القضايا الدولية -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا عصمت - حلقة الإثنين 3-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

الشيخة حسينية تؤدي اليمين الدستورية كرئيسة لوزراء بنجلاديش

Google+ Print

أدت الشيخة حسينة واجد، الأحد، اليمين الدستورية لتتولى منصب رئيس الوزراء في بنجلاديش للمرة الثالثة، بعد أسبوع من فوز الائتلاف الحاكم، بقيادة حزبها رابطة عوامي في الانتخابات، التي شهدت أعمال عنف وقاطعتها المعارضة.

وأدت «حسينة» اليمين الدستورية أمام الرئيس، محمد عبدالحميد، في قصر الرئاسة مع حكومتها الجديدة المكونة من 29 وزيرًا و17 وزير دولة و2 من نواب الوزراء، لتتولى الإدارة الجديدة السلطة لـ5 أعوام.

وتضم حكومة «حسينة» أعضاء من حزبها وحلفاء الائتلاف الحاكم وحزب جاتيوبارتي المعارض بزعامة الحاكم العسكري سابقًا، حسين محمد إرشاد.

وقال ساسة حزب رابطة عوامي إن «حسينة» اختارت عضوين من حزب جاتيو بارتي، الذي حصل على 33 مقعدًا من إجمالي 300 مقعد في البرلمان في الانتخابات، التي جرت في 5 يناير الجاري، لتشكل حكومة إجماع.

وطالبت المعارضة بقيادة حزب بنجلاديش القومي، بإلغاءالانتخابات التي وصفتها بأنها «هزلية»، وتعيين إدارة غير حزبية لتجري انتخابات «جديرة بالثقة».

وشهدت الانتخابات في بنجلاديش مقتل ما لا يقل عن 20 شخصًا، في أحداث عنف ترتبط بالانتخابات، حيث حاول نشطاء المعارضة وقف التصويت.

ويذكر أن «حسينة» تولت منصب رئيس الوزراء مرتين سابقًا، الأولى من عام 1996 إلى 2001، والثانية من عام 2009 إلى 2014 .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

الحكومة الألمانية: لا خطط لسن قانون للإسلام في ألمانيا

الحكومة الألمانية: لا خطط لسن قانون للإسلام في ألمانيا