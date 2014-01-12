الشيخة حسينية تؤدي اليمين الدستورية كرئيسة لوزراء بنجلاديش

أدت الشيخة حسينة واجد، الأحد، اليمين الدستورية لتتولى منصب رئيس الوزراء في بنجلاديش للمرة الثالثة، بعد أسبوع من فوز الائتلاف الحاكم، بقيادة حزبها رابطة عوامي في الانتخابات، التي شهدت أعمال عنف وقاطعتها المعارضة.

وأدت «حسينة» اليمين الدستورية أمام الرئيس، محمد عبدالحميد، في قصر الرئاسة مع حكومتها الجديدة المكونة من 29 وزيرًا و17 وزير دولة و2 من نواب الوزراء، لتتولى الإدارة الجديدة السلطة لـ5 أعوام.

وتضم حكومة «حسينة» أعضاء من حزبها وحلفاء الائتلاف الحاكم وحزب جاتيوبارتي المعارض بزعامة الحاكم العسكري سابقًا، حسين محمد إرشاد.

وقال ساسة حزب رابطة عوامي إن «حسينة» اختارت عضوين من حزب جاتيو بارتي، الذي حصل على 33 مقعدًا من إجمالي 300 مقعد في البرلمان في الانتخابات، التي جرت في 5 يناير الجاري، لتشكل حكومة إجماع.

وطالبت المعارضة بقيادة حزب بنجلاديش القومي، الحكومة بإلغاءالانتخابات التي وصفتها بأنها «هزلية»، وتعيين إدارة غير حزبية لتجري انتخابات «جديرة بالثقة».

وشهدت الانتخابات في بنجلاديش مقتل ما لا يقل عن 20 شخصًا، في أحداث عنف ترتبط بالانتخابات، حيث حاول نشطاء المعارضة وقف التصويت.

ويذكر أن «حسينة» تولت منصب رئيس الوزراء مرتين سابقًا، الأولى من عام 1996 إلى 2001، والثانية من عام 2009 إلى 2014 .