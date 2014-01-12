"لافروف" يبحث تحضيرات "جنيف 2" في باريس مع "كيري"

كتب : أ.ش.أ الأحد 12-01-2014 14:14

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيعقد اليوم وغدا في باريس سلسلة لقاءات لبحث تحضيرات عقد المؤتمر الدولي لتسوية الأزمة السورية "جنيف2".

وقالت الخارجية الروسية، في بيان أصدرته اليوم وبثته وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية، "إن لافروف غادر إلى باريس، حيث من المقرر أن يشارك في الثالث عشر من الشهر الجاري في لقاء ثلاثي يجمعه بنظيره الأمريكي جون كيري والمبعوث الأممي والعربي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي، وذلك لمناقشة تحضيرات مؤتمر (جنيف2 ) الذي سيبدأ أولى جلساته في مدينة مونترو السويسرية".

وأوضحت الخارجية أن "لافروف" سيجري أيضا مباحثات مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس، ورئيس ائتلاف المعارضة السورية أحمد الجربا، وزعيم كتلة "المستقبل" في لبنان سعد الحريري، ووزير خارجية الأردن ناصر الجودة.

يشار إلى أن مؤتمر "جنيف-2" سيفتتح في 22 يناير الجاري في مدينة مونترو السويسرية بلقاء تمهيدي يجمع وزيري خارجية روسيا والولايات المتحدة، ووفودا من الصين وبريطانيا وفرنسا وحوالي 30 دولة أخرى إضافة إلى ممثلي الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي.