أخبار عاجلة

تغطية خاصة - إيناس أنور " موفدة dmc " ... هناك مجموعات من المصريين يطمحون للرؤية الرئيس السيسي -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب:هناك بعض القيادات الجمهورية في الكونجرس تنتقد سياسات ترامب -
بالصور.. لهذا السبب لا يزيد وزن الفنانات بعد الحمل والولادة -
الرضع الأكثر بكاءً في العالم من هذه الدول..تعرف عليها -
رئيس امتحانات الثانوية: الاختبارات التجريبية بنظام "البوكليت" لن تكلف الطلاب أعباء مالية -
تأجيل محاكمة 190 متهما في قضية "المغارة" بسوهاج.. إلى الغد -
«كسر تميمة الحظ وملك التعادلات السلبية»| ظواهر الجولة 30 بالبريميرليج -
الريال لا يُقهر في البرنابيو.. وبنزيما جلاد أندية الليجا -
تغطية خاصة - إدموند غريب:الإعلام الأمريكي يمارس ضغوطاً على إدارة ترامب في تعاملها مع القضايا الدولية -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا عصمت - حلقة الإثنين 3-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. DMC

"لافروف" يبحث تحضيرات "جنيف 2" في باريس مع "كيري"

Google+ Print
"لافروف" يبحث تحضيرات "جنيف 2" في باريس مع "كيري" "لافروف" يبحث تحضيرات "جنيف 2" في باريس مع "كيري"

كتب : أ.ش.أ الأحد 12-01-2014 14:14

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيعقد اليوم وغدا في باريس سلسلة لقاءات لبحث تحضيرات عقد المؤتمر الدولي لتسوية الأزمة السورية "جنيف2".

وقالت الخارجية الروسية، في بيان أصدرته اليوم وبثته وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية، "إن لافروف غادر إلى باريس، حيث من المقرر أن يشارك في الثالث عشر من الشهر الجاري في لقاء ثلاثي يجمعه بنظيره الأمريكي جون كيري والمبعوث الأممي والعربي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي، وذلك لمناقشة تحضيرات مؤتمر (جنيف2 ) الذي سيبدأ أولى جلساته في مدينة مونترو السويسرية".

وأوضحت الخارجية أن "لافروف" سيجري أيضا مباحثات مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس، ورئيس ائتلاف المعارضة السورية أحمد الجربا، وزعيم كتلة "المستقبل" في لبنان سعد الحريري، ووزير خارجية الأردن ناصر الجودة.

يشار إلى أن مؤتمر "جنيف-2" سيفتتح في 22 يناير الجاري في مدينة مونترو السويسرية بلقاء تمهيدي يجمع وزيري خارجية روسيا والولايات المتحدة، ووفودا من الصين وبريطانيا وفرنسا وحوالي 30 دولة أخرى إضافة إلى ممثلي الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - إيناس أنور " موفدة dmc " ... هناك مجموعات من المصريين يطمحون للرؤية الرئيس السيسي

تغطية خاصة - إيناس أنور " موفدة dmc " ... هناك مجموعات من المصريين يطمحون للرؤية الرئيس السيسي

تغطية خاصة - د. إدموند غريب:هناك بعض القيادات الجمهورية في الكونجرس تنتقد سياسات ترامب

تغطية خاصة - د. إدموند غريب:هناك بعض القيادات الجمهورية في الكونجرس تنتقد سياسات ترامب

تغطية خاصة - إدموند غريب:الإعلام الأمريكي يمارس ضغوطاً على إدارة ترامب في تعاملها مع القضايا الدولية

تغطية خاصة - إدموند غريب:الإعلام الأمريكي يمارس ضغوطاً على إدارة ترامب في تعاملها مع القضايا الدولية

الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا عصمت - حلقة الإثنين 3-4-2017

الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا عصمت - حلقة الإثنين 3-4-2017