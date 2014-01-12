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مقتل أربعة جنود يمنيين في هجوم قبلي

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مقتل أربعة جنود يمنيين في هجوم قبلي مقتل أربعة جنود يمنيين في هجوم قبلي

كتب : أ ف ب منذ 42 دقيقة

أعلن مصدر عسكري يمني أن أربعة جنود قتلوا في هجوم اليوم، شنه مسلحون من القبائل في محافظة حضرموت في جنوب شرق البلاد، واستهدف الهجوم موقعا عسكريا قريبا من بلدة الشحر بحسب المصدر الذي نسب الهجوم إلى تحالف قبلي يواصل احتجاجه على وفاة أحد زعمائه.

وقد دعا تحالف قبائل حضرموت، إلى العصيان المدني بعد مقتل زعيمه سعيد بن حبرش وخمسة من مرافقيه وجنديين، خلال مواجهات بين الطرفين مطلع ديسمبر الماضي.

وتلى هجوم اليوم تبادل لإطلاق النار بحسب شهود عيان أكدوا أن الجيش أرسل إلى المكان تعزيزات ومصفحات، وبالإضافة إلى الهجمات على الجيش، أقدم التحالف القبلي مرتين على الأقل على تخريب أنابيب للنفط في الأسابيع الاخيرة.

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