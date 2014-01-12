عشرات الجرحى في صدامات بين فلسطينيين والشرطة بالضفة الغربية

كتب : أ ف ب منذ 15 دقيقة

أُصيب عشرات الفلسطينيين بينهم 40 شرطيا، في صدامات وقعت اليوم بين الشرطة الفلسطينية وشبان كانوا يحاولون إغلاق طريق رئيسي في الضفة الغربية، احتجاجا على تقليص وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" خدماتها.

وأفاد مراسل فرانس برس في المكان أن الشرطة الفلسطينية أطلقت الغاز المسيل للدموع وعيارات نارية في الهواء لتفريق عشرات الشبان، الذي وصلوا من مخيم الجلزون إلى طريق رئيسي يصل بين بلدة بيرزيت ورام الله في الضفة الغربية وهموا بإغلاقه، وأكد المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية اللواء عدنان الضميري إصابة 40 شرطيا بجروح مختلفة، نُقل 22 منهم للمستشفى.

وقال جمعة شعبان مدير مخيم الجلزون إن "مواجهات اليوم على أطرف المخيم وقعت بعدما حاول الشبان إغلاق الطريق الرئيسي"، وأوضح شعبان أن "هذا الاحتجاج نظمته اللجان الشعبية في كل المخيمات"، لافتا إلى أن إغلاقا مماثلا للطرق تم في مخيمات الأمعري وقلنديا وعايدة، وأعلن اتحاد العاملين في وكالة الأونروا إغلاق الطرق الرئيسية في الضفة الغربية احتجاجا على تقليص الوكالة لخدماتها. وقال الضميري "نحن نتفهم حالة الاحتقان التي تشهدها المخيمات نتيجة توقف الخدمات الصحية والبيئية، لكننا لا نسمح بأن يتم التعدي على حرية المواطنين في الحركة، ودورنا الحفاظ على الأمن العام ومنع إغلاق الطرق الرئيسية أمام المواطنين".