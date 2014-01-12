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وزير البترول يطالب "إيجاس" بزيادة معدلات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل

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وزير البترول يطالب "إيجاس" بزيادة معدلات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل وزير البترول يطالب "إيجاس" بزيادة معدلات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل

كتب : شـادى أحمد الأحد 12-01-2014 14:03

أكد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية تحقيق أكبر قيمة مضافة لكل ما ينتج من الثروات البترولية فى ، بما يحقق الاستغلال الاقتصادى الأمثل لها.

وطالب الوزير- خلال رئاسته لاجتماع الجمعيات العامة للشركات القابضة للغازات الطبيعية والبتروكيماويات وجنوب الوادى للبترول لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالى 2014/2015- بضرورة العمل على زيادة معدلات توصيل الغاز الطبيعى وإحلاله محل المنتجات البترولية السائلة، خاصة فى صعيد مصر، كأحد الحلول التى يتبناها قطاع البترول لترشيد دعم المنتجات البترولية والتيسير على المواطنين.

وأكد إسماعيل أن خطة عمل قطاع البترول تستهدف العمل على زيادة الإنتاج من الثروة البترولية بتكثيف أعمال البحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعى من المياه العميقة بالبحر المتوسط، إلى جانب زيادة إنتاج البترول والغاز من التراكيب الجيولوجية العميقة، وخاصة بالصحراء الغربية.

كما أضاف أنه جارى العمل حالياً على مراجعة موقف الآبار والطبقات الجيولوجية لمناطق الغاز الصخرى، ودراسة طرحها فى مزايدة عالمية خلال الفترة القادمة، للاستفادة منه كمصدر من مصادر الطاقة، فى ظل ما أكدته تقارير عالمية عن وجود احتياطى كبير بمصر.

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