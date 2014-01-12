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افتتاح 3 مصانع جديدة فى سوهاج باستثمارات 26 مليون جنيه

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افتتاح 3 مصانع جديدة فى سوهاج باستثمارات 26 مليون جنيه افتتاح 3 مصانع جديدة فى سوهاج باستثمارات 26 مليون جنيه

كتب : صالح إبراهيم الأحد 12-01-2014 14:03

افتتح وزيرا الصناعة والتعاون الدولى اليوم ثلاثة مصانع جديدة بمحافظة سوهاج في مجالات الصناعات الكيماوية والطبية والهندسية باستثمارات بلغت 26 مليون جنيه.

كما شهد الوزيران توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة التنمية الصناعية ومحافظة سوهاج لاستكمال ترفيق المناطق الصناعية بالمحافظة، فضلا عن تسليم شيكات مساعدة لاصحاب المحال المتضررة من الاحداث التي شهدتها البلاد خلال الشهور الماضية .

وقال منير عبد النور وزير الصناعة أنه تم تكليف مجلس التدريب الصناعي ليقوم بزيارة الي محافظات الصعيد خلال الاسبوعين المقبلين للوقوف علي اهم البرامج التدريبية اللازمة لاحتياجات المشروعات القائمة والجديدة بالمحافظة.

وأكد على وجود تنسيق مع وزارة المالية لتوقيع مذكرة تفاهم لتحديد آلية صرف الـ 500 مليون جنيه التي ادرجتها ضمن الخطة التحفيزية لتنشيط الاقتصاد المصري وتحديد اليات الصرف سواء مالية او فنية علي ان يكون هذا التمويل كقرض دوار بحيث يحقق الاستمرارية لهذا التمويل لخدمة المصانع المتعثرة ، مشيراً إلى انه يجري حاليا أيضا مراجعة كافة التشريعات المنظمة للانشطة الاستثمارية والانتاجية بمشاركة من مجتمع الاعمال .

وحول مطالبة عدد من المستثمرين انشاء مجلس اعلي للاستثمار بمحافظات الصعيد رحب الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولي بدراسة هذا الاقتراح خاصة وانه سيسهم في الاسراع في دعم منظومة التنمية بمحافظات الصعيد من خلال تجميع كافة الجهات المعنية بالاستثمار في مكان واحد للتيسير علي المستثمرين

واشار الي ان مجلس الوزراء سيناقش خلال إجتماعه المقبل قانون لتمويل المشروعات متناهية الصغر لتوفير التمويل اللازم لشريحة مهمة من صغار المستثمرين والذين يجدون صعوبات كبيرة فى عملية التمويل .

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