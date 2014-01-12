غرفة الطباعة: قدمنا مقترحا لصندوق بمليار جنيه لتمويل معدات جديدة

قال خالد عبده، رئيس غرفة الطباعة باتحاد الصناعات المصرية، إن الغرفة تقدمت بمقترح من أجل إنشاء صندوق بقيمة مليار جنيه، يساعد فى تمويل شراء معدات التغليف والتجهيز الحديثة، يستفيد منه الشركات العاملة فى هذا القطاع.

وأضاف عبده، خلال اجتماع الغرفة الألمانية للتجارة والصناعة، اليوم الأحد، أن الغرفة تعمل على وضع إستراتيجية لصناعة التعبئة والتغليف خلال الخمس سنوات المقبلة، بالتعاون مع أكبر مكاتب الخبرة فى المنطقة، لتطوير هذا القطاع، مؤكدا أن إجمالى الصادرات المصرية غير البترولية العام الماضى بلغت 140 مليار جنيه، منها 8 مليارات جنيه مخرجات تخص صناعة الطباعة والتغليف.

وأشار عبده إلى أن الدولة لا تولى هذا القطاع أى اهتمام على الرغم من الفرص الواعدة التى يتمتع بها، كما أنه يواجه عدة تحديات تتمثل فى عدم وجود مصانع للخامات وتكلفة تكنولوجيا التغليف والطباعة المبالغ فيها.

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