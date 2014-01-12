ممارسة الرياضة تحسن عملية تدفق الدم إلى القلب وتقوية الشرايين

قد يتصور البعض أن مرضى القلب عليهم تقليل حركتهم, وأن ممارسة الرياضة باتت من الأمور المحرمة بالنسبة لديهم, بل وتهدد من صحتهم وحياتهم.

ولكن ما أكدته الدراسات الحديثة أن ممارسة الرياضة لمرضى القلب تحسن من وظائف القلب, بل إنها تقوى من عضلة القلب, لذا ينصح الأطباء مرضى القلب بضرورة ممارسة الرياضة بشكل منتظم.

وذكرت الرابطة الألمانية لأطباء القلب أن ممارسة الرياضة بانتظام تقى مرضى القلب من الأزمات الخطيرة, حيث أشارت الدراسة إلى أن ممارسة الرياضة تحسن من عملية تدفق الدم إلى القلب, وتقوى عضلة القلب.

كما أن ممارسة الرياضة تساعد فى إذابة الدهون, وبالتالى يعيد القلب إلى حجمه الطبيعى, خاصة فى حالة تضخم القلب، كما يساعد تقليل الدهون من خفض معدل ضغط الدم بالجسم, كما يقى من الإصابة بخطر الإصابة بالسكتات الدماغية والأزمات القلبية المفاجئة.

من جانبه أوضح الدكتور سعيد رفعت، أستاذ القلب بجامعه عين شمس، أن الأطباء تنصح مرضى جراحات القلب بضرورة ممارسة الرياضة بعد العملية، وذلك لتحسين عضلة القلب, حيث تعد أفضل أنواع الرياضات التى تناسب مرضى القلب المشى والسباحة.

ولكن على الجانب الآخر، يجب الابتعاد عن الرياضات الثقيلة، كرفع الأثقال، خاصة أنها تعمل على رفع ضغط الدم بشكل مفاجئ، وهو ما يؤثر سلبا على القلب.

ويبين الدكتور سعيد أن الرياضة تعمل على تقليل عدد ضربات القلب، حيث تزداد وظائف القلب مع خفض معدل نبضات القلب طالما أنها فى معدلها الطبيعى, كما تقوم الرياضة بتقليل الدهون المترسبة على شرايين القلب وتقلل من حدوث انسداد الصمامات والشرايين.

ويؤكد الدكتور سعيد على ضرورة ممارسة الرياضة لمرضى القلب، ولكن بأسلوب هادئ وسليم، ويفضل له ممارسة الرياضة بشكل يومى بمعدل نصف ساعة يوميا.

> من جانبها توضح الدكتورة سهى السبحى، استشارى أمراض القلب، أهمية ممارسة الرياضة لمرضى القلب, حيث تحسن من كمية الدهون المفيدة بالجسم، وتقلل من الدهون الثلاثية الضارة, ولكن تبين أن هناك بعض المعايير يجب أن توضع فى الاعتبار قبل السماح لمريض القلب لممارسة الرياضة, مثل نوعية مريض بالقلب وحالته الصحية وتوقيت ممارسة الرياضة, مشيرة إلى أن مرضى الدعامة، على سبيل المثال، يجب لهم الراحة التامة بعد أسبوعين من إجراء العملية, ولا يمكن إجراء أى نوع من أنواع الرياضة فى تلك الفترة.

وتؤكد دكتورة سهى أن العملية تتوقف أيضا على مدى ضعف عضلة القلب، فإذا كان الضعف يتجاوز 45 % فلا يجوز ممارسة الرياضة, ولكن إذا كانت أقل من ذلك فلا يوجد مانع من ممارسة الرياضة بانتظام, بل إن الرياضة فى هذه الحالة تعد جزءا من العلاج الذى يحسن من حالة القلب.

وفى سياق مختلف أشارت الدراسات العالمية إلى أهمية ممارسة الرياضة لمرضى السكر، حيث أوضح الباحثون أن ممارسة الرياضة لمرضى السكر تقيهم من التعرض للنوبات القلبية المفاجئة, وبينت الدراسة أهمية ممارسة الرياضة لدى مرضى السكر البولى الذى تصل نسبة الإصابة به بحلول عام 2030 إلى 472 مليونا.

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