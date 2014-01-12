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أكثر من عشرين قتيلا في قصف نفذه الطيران الحكومي السوري في حمص

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أكثر من عشرين قتيلا في قصف نفذه الطيران الحكومي السوري في حمص أكثر من عشرين قتيلا في قصف نفذه الطيران الحكومي السوري في حمص

كتب : أ. ب الأحد 12-01-2014 12:46

أسفر قصف نفذته القوات الحكومية السورية عن مقتل أكثر من عشرين شخصا في مدينة حمص، وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم إن عدد القتلى مرشح للزيادة، لأن عشرات المصابين يرقدون في حالة حرجة جراء القصف الذي تعرض له حي الوعر في حمص، وأضاف المرصد أن القصف وقع أمس، كما نشرت لجان التنسيق المحلية معلومات مشابهة.

ووسعت القوات الموالية للرئيس بشار الأسد دائرة غاراتها الجوية على المناطق، التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة خلال الأسابيع الأخيرة، مستهدفة المناطق والأحياء السكنية، ما أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين.

في المقابل يستهدف مقاتلو المعارضة المناطق الموالية للأسد بقذائف هاون تطلق دون تمييز، وذكرت وسائل الإعلام السورية الرسمية اليوم أن قذائف هاون أطلقها "المتمردون" أسفرت عن مقتل شخصين في حي الزهراء بالمدينة.

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