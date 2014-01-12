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صحيفة تونسية: حكومة مهدي جمعة جاهزة تقريباً

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صحيفة تونسية: حكومة مهدي جمعة جاهزة تقريباً صحيفة تونسية: حكومة مهدي جمعة جاهزة تقريباً

كتب : وكالات الأحد 12-01-2014 13:01

*شرت صحيفة "المغرب" التونسية اليوم، بعض التسريبات الأولية لعدد من أسماء وزراء الجديدة التي تولى مهمتها مهدي جمعة وزير الصناعة في حكومة النهضة المستقيلة.

وقالت الصحيفة إن "حكومة مهدي جمعة جاهزة تقريبا، وسيسعى إلى تقديم التشكيلة الجديدة للحكومة إلى المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة عليها هذا الأسبوع"، وأضافت الصحيفة أنه "وفق تسريبات لأسماء بعض الوزراء المرشحين فإنه من المتوقع أن يتم تكليف التونسي المقيم في فرنسا روني الطرابلسي بحقيبة وزراة السياحة، وقيس الدالي بحقيبة وزارة الصناعة".

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