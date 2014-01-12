الشرقية تحتل المركز الأول في زراعة القمح والبنجر

كتب : نظيمة البحراوى الأحد 12-01-2014 12:39

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، أن المحافظة أحتلت المركز الأول في زراعة القمح والبنجر على مستوى محافظات الجمهورية.

وأوضحت المديرية، أن المحافظة شهدت زراعة أكبر مساحة قمح على مستوى الجمهورية، حيث وصلت المساحة بموسم 2013 / 2014 إلى 447281 فدان، مقارنة بالعام الماضي، وموسم 2012 / 2013 وصل إلى 432425 فدان، بزيادة قدرها 14856 فدان، وتعد أكبر مساحة على مستوى الجمهورية، حيث تساهم محافظة الشرقية بما يمثل حوالي "خمس" الكمية الموردة من القمح كما زاد حجم التعاقدات في توريد القمح لأول مرة هذا العام.

وحققت مساحة بنجر السكر هذا العام مساحة 65000 فدان، مقارنة بالعام الماضي 55000 فدان، بزيادة مساحة 10000 فدان لتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتقليل استيراد السكر.