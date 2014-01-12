أحمد جمال الدين يتحدث عن "25 يناير" في "مصر البلد" الليلة

كتب : سهيلة حامد منذ 33 دقيقة

يستضيف الإعلامي محمد منسي، اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق، والمنسق العام لجبهة مصر بلدي، في تمام العاشرة مساءً، في حوار خاص على قناة "مصر البلد"، للإجابة على عدد من الأسئلة التي تشغل الرأي العام حول مستقبل مصر، وتوضيح سبب حشد الجبهة للتصويت بـ"نعم" على الدستور.

ويتناول اللقاء توضيح أيهما أفضل هل إجراء الانتخابات الرئاسية أولًا أم البرلمانية، و25 يناير هل هو ذكرى للثورة أم عيدًا للشرطة؟، كما ينتظر أن يقدم اللواء جمال الدين توضيحًا حول اتهامات البعض للجبهة بأنها إحدى المحاولات لإعادة إنتاج الحزب الوطني، وأسئلة أخرى كثيرة يجيب عليها اللواء أحمد جمال الدين من خلال اللقاء.