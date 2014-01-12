رئيس "الثروة السمكية": نعاني من ارتفاع الأسعار.. و"المال السايب يعلم السرقة"

كتب : محمد أبوعمرة منذ 22 دقيقة

أكد الدكتور محمود حسين رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة، أن مصر لا تنتج أسماكًا صحية وأن بحيرة ناصر تعاني من الجفاف في مجال الإنتاج السمكي، مشيرًا إلى ارتفاع أسعار الأسماك البحرية، خاصة التي يتم إنتاجها في بحيرة البردويل.

وقال رئيس الهيئة، أثناء مشاركته بمؤتمر الاستزراع السمكي، الذي نظمه المركز الدولي للأسماك اليوم، إن"قطاع الصيد يعاني من مشاكل عديدة، وينطبق عليه المثل القائل (المال السايب يعلم السرقة)، لافتًا إلى أن قطاع الهيئة لن ينهض إلا بالعلم والبحث العلمي، مشددًا على ضرورة قيام الدولة بالردع للتعديات والمخالفات، مطالًا بأن يكون هناك تشريعات للمستثمرين في قطاع الاستزراع البحري تدفعهم لضخ الاستثمارات، وترفع من الإنتاج المصري من الأسماك البحرية.

وأضاف حسين، أن منطقة البحر الأحمر تعاني من تسريبات شديدة في المحصول السمكي، مشيرًا إلى أن الهواة بدأوا الصيد في هذه المناطق، بينما تعارض البيئة الاستزراع البحري، لافتًا إلى أهمية أن تكون هناك أفكار جديدة وواقعية لا تسعى للأرقام ولكن تسعى لتحقيق إنجاز يشعر به المواطن.

وأشار إلى وجود خطوات جديدة وجادة تستهدف إعادة هيكلة هيئة تنمية الثروة السمكية، وإحكام الرقابة على الصيد والتعديات، موضحًا أن هناك إحساس لدى مجتمع الصيادين بأن الأرض "مباحة"، وهو ما يستلزم مشاركة أهل العمل والخبراء في مساعدة الهيئة لأن الإدارة هي إدارة فريق وليست إدارة فرد.

ولفت رئيس الهيئة إلى أن الدستور أعطى لأول مرة حق للثرة السمكية من خلال المادة "30" التي أكدت على حماية الدولة للثروة السمكية ودعم الصيادين بالإضافة إلى المادة "32" والتي تنص على أن الموارد الطبيعية ملك للشعب، وعلى الدولة الحفاظ عليه وحسن استغلالها.