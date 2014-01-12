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" URB-E" .. أسرع سكوتر في العالم

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" URB-E" .. أسرع سكوتر في العالم " URB-E" .. أسرع سكوتر في العالم
إبتكار جديد لسكوتر كهربائي يسير بسرعة 15 ميل في الساعة

كتب : نادية الدكروري منذ 42 دقيقة

شهد المعرض الأخير لمؤتمر CES الدولي للإلكترونيات واحداً من أكثر الإكتشافات إثارة عام 2014 ،وهو سكوتر " URB-E" الكهربائي الذي يعد أسرع سكوتر في العالم.

قال غرانت جيلجاتي ، مبتكر سكوتر URB-E، أن الإبتكار يساعد علي الوصول للمحطات القصيرة بين موقف السيارات و المكتب أو من محطة القطار إلي البيت بوسيلة رخيصة التكلفة و سريعة.

يصل سرعة سكوتر URB-E إلي 15 ميلاً في الساعة و لا يتجاوز حجمه حقيبة صغيرة .و لم يحدد بعد السعر النهائي للسكوتر إلا أن التقديرات المبدئية تشير إلي 1500 دولار.

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