أجهزة حديثة فى ماسبيرو لتغطية الاستفتاء

كتب : الوطن الأحد 12-01-2014 09:59

أهدت إحدى الشركات الخاصة أجهزة حديثة للتليفزيون المصرى تتضمن شاشات عملاقة وأجهزة لرصد البيانات، وذلك لاستخدامها فى تغطية الاستفتاء، بحيث توضح هذه الأجهزة نسب إقبال المصريين فى المحافظات وأيضاً النتائج الأولية للاستفتاء أثناء فرز الصناديق وهى مشابهة للأجهزة التى تستخدمها قنوات «الحياة» و«cbc»، ويتم حالياً تركيبها فى ستوديو 3 التابع لقطاع التليفزيون. وفى السياق نفسه، سيقوم مجدى لاشين، رئيس التليفزيون، باختيار ثلاثة مذيعين من القنوات الأولى والثانية والفضائية المصرية لمشاركة مذيعى قطاع الأخبار فى تغطية الاستفتاء من داخل الاستوديو.