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«الجزيرة» تسأل: يعنى إيه انقلاب؟ وباحث يرد: اللّى حصل فى «قطر»

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«الجزيرة» تسأل: يعنى إيه انقلاب؟ وباحث يرد: اللّى حصل فى «قطر» «الجزيرة» تسأل: يعنى إيه انقلاب؟ وباحث يرد: اللّى حصل فى «قطر»
القناة قطعت المداخلة الهاتفية دون تعليق

كتب : ماهر أبوعقيل الأحد 12-01-2014 10:28

الكراهية تلاحق دولة قطر جراء انحيازها لجماعة الإخوان الإرهابية، وهو ما يظهر فى عداء المواطنين لكاميرات قناة الجزيرة القطرية وملاحقة مراسليها فى الشارع المصرى، خصوصاً بعد «30 يونيو»، ومن ذلك أيضاً احتفاء متصفحى «فيس بوك» بما نشر على لسان الدكتور سامح الأنصارى، الباحث فى التاريخ المعاصر بجامعة هارفارد، الذى قال فى مداخلة هاتفية مع «الجزيرة» إن «ما حدث فى ليس انقلاباً، لأن الانقلاب هو الاستيلاء على السلطة كاملة، كما حدث فى قطر مثلاً».

ومستنداً إلى دراساته التاريخية، أشار «الأنصارى» إلى أن الأمير «حمد» أزاح والده عن كرسى الحكم، بل ونفاه خارج البلاد، وهى صفعة لقناة «الجزيرة» لقيت إعجاباً واسعاً من جانب متصفحى «فيس بوك»، حتى إن البعض علق على قطع المداخلة من جانب مذيع القناة بقوله «الدكتور بيتكلم فى قناة انقلابية ﻻ تعرف حرية الرأى». وتطوع بعض من علقوا على مقطع الفيديو بتفريغ المداخلة الهاتفية، التى قال فيها «الأنصارى» إن «النظام الحالى فى قطر انقلابى 100%»، متسائلاً «من استولى على السلطة فى مصر؟»، وأجاب «لا أحد»، ووجه حديثه للقطريين «أنتم تعيشون وتنعمون فى ظل الانقلاب». وعلق الدكتور سامى الشريف، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، على المداخلة وموقف «الجزيرة» منها بقوله «القناة تسعى لتحقيق أجندة دولية على حساب المهنة، ما أفقدها رصيدها عند الناس، فى ظل ضعف حجتها».

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