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أسعار أسطوانات الغاز بالإسماعيلية ملصقة على سيارات التوزيع

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قال هانى عبد المسيح نائب مدير مشروع البوتاجاز بالإسماعيلية، إنه تم وضع ملصقات بأسعار الأسطوانات 10 جنيات للأسطوانة ورقم تليفون فى حالة المخالفة، لحماية المواطنين من الاستغلال، أيا كان نوعه، مشيرا إلى أن كل سيارات المشروع بها الملصقات وبها السعر المحدد، وأى مواطن يطلب منه مبلغ أكثر مما هو موجود بالملصق، الاتصال بالتليفون الموجود أيضا بجوار الملصق.

وأضاف عبد المسيح أن المشروع يقوم بتوزيع جميع الكميات التى تصل إلية أولا بأول، ولدينا برنامج وخطة زمنية لتوزيع الأسطوانات على جميع المناطق داخل مدينة الإسماعيلية.

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