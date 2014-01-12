المصرية مروة ناجي تبهر حكام The Voice بموهبتها

كتب : جهاد أحمد الأحد 12-01-2014 00:48

تنافس أعضاء لجنة تحكيم برنامج The Voice لاكتشاف المواهب الغنائية والمكوّنة من الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب والعراقي كاظم الساهر والتونسي صابر الرباعي واللبناني عاصي الحلاني على ضم المتسابقة المصرية مروة ناجي لفرقهم لما تتمتع به من موهبة وصوت جميل.

واختارت مروة أن تكمل المنافسة في فريق صابر الرباعي، ما جعله يداعب أعضاء لجنة التحكيم قائلاً "أنا آسف I am sorry"، وعلّقت الفنانة شيرين قائلة: "يا ابن المحظوظة خدت كل الأصوات الحلوة معاك في الفريق".

وبمجرد انتهاء الحلقة اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي إعجابًا بصوت مروة وموهبتها، متمنين لها الفوز في المسابقة.