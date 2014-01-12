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بالصور.. قرية الرياح بالإسماعيلية تنظم مؤتمرا بعنوان "نعم للدستور"

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نظمت قرية الرياح برئاسة حسنى راشد رئيس الوحدة المحلية، مؤتمرا حاشدا لتأييد الدستور وخارطة الطريق بحضور الأستاذ الدكتور سامى هاشم عميد كلية التربية جامعة القناة الأسبق والأستاذ الدكتور مصطفى الباز عميد كلية التجارة جامعة القناة الأسبق والشيخ على عسل مدير المتابعة بأوقاف الإسماعيلية والعقيد أركان حرب باسم حسن محمد نائبا عن اللواء أركان حرب صلاح سرايا قائد الفرقة 18 ومحاسب كرم الشحات سكرتير عام مجلس مدينة القنطرة غرب والشيخ على عبدالمولى بأوقاف القنطرة والمهندس محمود علام مدير البيئة بالقنطرة غرب.

وخلال المؤتمر أعلن الجميع نزولهم يومى 14و 15 ليقولو جميعا نعم للدستور لأن الدستور هو الاستقرار وهو الخطوة الأولى نحو تنفيذ خارطة الطريق.

وخلال المؤتمر قدم المحاضرون شرحا تفصيليلا لمواد الدستور ودار بينهم وبين الحضور مناقشات واستفسارات حول مواد الدستور.

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