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سيدات بدويات بسيناء يتعهدن باستنفار الهمة والمشاركة فى الاستفتاء

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سيدات بدويات بسيناء يتعهدن باستنفار الهمة والمشاركة فى الاستفتاء سيدات بدويات بسيناء يتعهدن باستنفار الهمة والمشاركة فى الاستفتاء

قالت ميرفت محمد صالح رئيس جمعية سيناء الخير، وإحدى القيادات البدوية النسائية، أن سيدات شمال سيناء سيضربن المثل فى المشاركة فى الاستفتاء على الدستور "بنعم" من خلال مسيرات ستخرج من القرى إلى لجان الاستفتاء.

أضافت إنهن فى قرى مركز ومدينة بئر العبد، شاركن فى المسيرات المؤيدة للدستور وخارطة الطريق والتفويض وأعلنها صريحة مدوية ولم يخشن أحدا.

وتابعت سنخرج يوم الاستفتاء بكل قوتنا ونقول كلمتنا لقناعتنا أن الدستور هو حامى للسيدات وبالموافقة عليه سيعود الأمن إلى .

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