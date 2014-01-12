أخبار عاجلة

«كسر تميمة الحظ وملك التعادلات السلبية»| ظواهر الجولة 30 بالبريميرليج -
الريال لا يُقهر في البرنابيو.. وبنزيما جلاد أندية الليجا -
تغطية خاصة - إدموند غريب:الإعلام الأمريكي يمارس ضغوطاً على إدارة ترامب في تعاملها مع القضايا الدولية -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا عصمت - حلقة الإثنين 3-4-2017 -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب: مصر تتمتع بعلاقات طيبة مع كافة دول العالم .. ودورها بالغ الأهمية -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب: إدارة ترامب والشركات الأمريكية لديها الرغبة في تعزيز العلاقات مع مصر -
تغطية خاصة -عماد الدين:إذا كانت روسيا لا تتحمل الدخول في صراع مع أمريكا فبالتأكيد مصر لا تتحمل ذلك -
ملاعب ONsport: لقاء خاص مع الكابتن وليد هويدي المشرف العام على الكرة بمصر المقاصة -
وزير التعليم يوجه هيئة امتحانات "كامبردج" بالتركيز على معايير الجودة وإنهاء تراخيص الشهادات -
تغطية خاصة - هاني خلاف :لن يكون علاقات لواشنطن مع أي دولة دون أن يكون هناك مقابل لهذه العلاقات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

غراء حيوى عالى المقاومة لإغلاق ثقوب القلوب النابضة

Google+ Print
غراء حيوى عالى المقاومة لإغلاق ثقوب القلوب النابضة غراء حيوى عالى المقاومة لإغلاق ثقوب القلوب النابضة

ألهمت الحشرات اليرقية التى تفرز مواد غروية طاردة للماء ولاصقة، فريقا من العلماء من مستشفى بوسطن للأطفال ومستشفى بريجهام للنساء ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، لابتكار نوع من الغراء يمكن أن يحل محل خيوط الجراحة فى إغلاق الجروح فى أعضاء مثل القلوب النابضة بعد الجراحات الكبرى.

ويعتقد العلماء، حسبما نشرت ميديكال نيوز توداى، أن الأطفال ذوى العيوب الخلقية فى القلب هم الفئة الأكثر استفادة من هذا الابتكار، حيث إنهم يخضعون حاليا لعمليات جراحية صعبة ومعقدة لإغلاق الثقب.
> يذكر أن الغرز الجراحية تأخذ وقتا طويلا للالتئام، كما أن اللواصق الموجودة حاليا قد تسبب تسمما، كما أن قوتها لا تتحمل تدفق الدم والأوساط كثيرة الحركة كالقلب أثناء النبض.

وأكد الدكتور جيفرى كارب من شعبة الهندسة الطبية الحيوية فى مستشفى بريجهام للنساء وقائد البحث، أن التجارب الأولية تمت على قلوب الخنازير، موضحا أن هذه الغراء ذات الأصل الحيوى يمكن وضعها كلاصقات طبية حيوية قابلة للتحلل داخل القلوب النابضة وستساعد على إغلاق الثقب كالثقوب البطينية مثلا.

وأشار إلى أن هذه اللاصقات تتميز بقدرتها على تحمل المياه والضغط عليها وبالمرونة، فعندما نشطوها فى قلوب الخنزير باستخدام الأشعة فوق البنفسجية ظلت محتفظة بتماسكها حتى مع تغير الظروف، كما أنها ليست سامة ولا تسبب نواتج تحللها أية مشاكل.

من جانبه، أشار دكتور بيدرو ديل نيدو أحد المشاركين فى الدراسة ورئيس قسم جراحة القلب فى مستشفى بوسطن للأطفال، إلى أن هذه التقنية تتلافى كل عيوب التقنيات السابقة، حيث تعمل فى وجود الدم والحركة المستمرة، كما أنها أبسط ولابد من توافرها فى أقرب فرصة للأطباء، حيث تساعد على تحسين حياة المرضى.

حصلت شركة مقرها فى باريس على ترخيص تلك التقنية، ومن المتوقع أن يتم تطبيقها تجاريا فى غضون عامين أو ثلاثة على الأكثر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365