غراء حيوى عالى المقاومة لإغلاق ثقوب القلوب النابضة

ألهمت الحشرات اليرقية التى تفرز مواد غروية طاردة للماء ولاصقة، فريقا من العلماء من مستشفى بوسطن للأطفال ومستشفى بريجهام للنساء ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، لابتكار نوع من الغراء يمكن أن يحل محل خيوط الجراحة فى إغلاق الجروح فى أعضاء مثل القلوب النابضة بعد الجراحات الكبرى.

ويعتقد العلماء، حسبما نشرت ميديكال نيوز توداى، أن الأطفال ذوى العيوب الخلقية فى القلب هم الفئة الأكثر استفادة من هذا الابتكار، حيث إنهم يخضعون حاليا لعمليات جراحية صعبة ومعقدة لإغلاق الثقب.

> يذكر أن الغرز الجراحية تأخذ وقتا طويلا للالتئام، كما أن اللواصق الموجودة حاليا قد تسبب تسمما، كما أن قوتها لا تتحمل تدفق الدم والأوساط كثيرة الحركة كالقلب أثناء النبض.

وأكد الدكتور جيفرى كارب من شعبة الهندسة الطبية الحيوية فى مستشفى بريجهام للنساء وقائد البحث، أن التجارب الأولية تمت على قلوب الخنازير، موضحا أن هذه الغراء ذات الأصل الحيوى يمكن وضعها كلاصقات طبية حيوية قابلة للتحلل داخل القلوب النابضة وستساعد على إغلاق الثقب كالثقوب البطينية مثلا.

وأشار إلى أن هذه اللاصقات تتميز بقدرتها على تحمل المياه والضغط عليها وبالمرونة، فعندما نشطوها فى قلوب الخنزير باستخدام الأشعة فوق البنفسجية ظلت محتفظة بتماسكها حتى مع تغير الظروف، كما أنها ليست سامة ولا تسبب نواتج تحللها أية مشاكل.

من جانبه، أشار دكتور بيدرو ديل نيدو أحد المشاركين فى الدراسة ورئيس قسم جراحة القلب فى مستشفى بوسطن للأطفال، إلى أن هذه التقنية تتلافى كل عيوب التقنيات السابقة، حيث تعمل فى وجود الدم والحركة المستمرة، كما أنها أبسط ولابد من توافرها فى أقرب فرصة للأطباء، حيث تساعد على تحسين حياة المرضى.

حصلت شركة مقرها فى باريس على ترخيص تلك التقنية، ومن المتوقع أن يتم تطبيقها تجاريا فى غضون عامين أو ثلاثة على الأكثر.