بالأسماء والصور.. القبض على 6 فى المحلة بينهم عضو بـ6 أبريل

تمكنت قوات الشرطة والأمن المركزى بالمحلة من إلقاء القبض على 6 منهم 5 ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية والسادس عضو بحركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية بالمحلة خلال الاشتباكات التى شهدتها منطقة شكرى القوتلى بين الشرطة والإخوان.

حيث تمكنت قوات الشرطة من القبض على كل من "شوقى.م.م" عضو بحركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية، و5 من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، وهم محمد ياسر عبد المقصود مقيم بمنطقة شكرى القوتلى، محمد رضا إبراهيم عبد المقصود مقيم بمنطقة أبو شاهين أول المحلة، ومصطفى يوسف أحمد الصواف مقيم المنشية الجديدة، ومصطفى سامح مصطفى الشريف مقيم المنشية الجديدة، عمر صبرى عبد العظيم إبراهيم مقيم الدلنجات محافظة البحيرة وعثر بحوزتهم على 27 زجاجة مولوتوف تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة، تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة للتحقيق معهم.

وكان العشرات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية قد قاموا بتنظيم تظاهرة بمنطقة شكرى القوتلى بأول المحلة ضد الجيش والشرطة والدستور، وانتقلت على الفور قوات الشرطة ومدرعات الأمن المركزى برئاسة اللواء حسين شاهين حكمدار أمن المحلة والعقيد طارق عطوية مأمور قسم أول المحلة والمقدم محمد فتحى مفتش مباحث المحلة وسمنود والرائد حسن أبو المجد رئيس مباحث قسم أول المحلة ومعاونه النقباء أحمد عبد الشافى وأحمد السويدى، وتم إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريقهم وتمكنت القوات من القبض على 6 واقتيادهم لقسم أول المحلة.

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