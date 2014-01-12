مسلم: السيسي طرح رؤية جديدة للعلاقة بين الحاكم والمحكوم

كتب : جهاد أحمد منذ 44 دقيقة

قال محمود مسلم مدير تحرير جريدة "الوطن"، إن الفريق أول عبد الفتاح السيسي يطرح رؤية جديدة بين الحاكم والمحكوم، فهو يريد أن ينشأ معادلة جديدة للسياسة في مصر.

وأكد مسلم، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "القاهرة 360" على قناة "القاهرة والناس"، أننا على أعتاب عقد جيدد من العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وأن السيسي لا يريد أن يدخل الحكم بمفرده ولكنه يريد الشعب خلفه.

وأشار إلى أن السيسي أكد أنه لن يدير ظهره لمصر، وأن الدولة تمر بمرحلة صعبة تحتاج لتكاتف الجميع، مؤكدا أن السيسي تعرض لضغوط كثيرة من الفنانين والمثقفين لخوض الانتخابات الرئاسية.

وأكد مسلم أنه يعتقد أن السيسي في طريقه للترشح لرئاسة الجمهورية، وأشار إلى تحميل السيسي لجنوده وضباطه مسؤولية تأمين المواطنين خلال الاستفتاء على الدستور.