أخبار عاجلة

«كسر تميمة الحظ وملك التعادلات السلبية»| ظواهر الجولة 30 بالبريميرليج -
الريال لا يُقهر في البرنابيو.. وبنزيما جلاد أندية الليجا -
تغطية خاصة - إدموند غريب:الإعلام الأمريكي يمارس ضغوطاً على إدارة ترامب في تعاملها مع القضايا الدولية -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا عصمت - حلقة الإثنين 3-4-2017 -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب: مصر تتمتع بعلاقات طيبة مع كافة دول العالم .. ودورها بالغ الأهمية -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب: إدارة ترامب والشركات الأمريكية لديها الرغبة في تعزيز العلاقات مع مصر -
تغطية خاصة -عماد الدين:إذا كانت روسيا لا تتحمل الدخول في صراع مع أمريكا فبالتأكيد مصر لا تتحمل ذلك -
ملاعب ONsport: لقاء خاص مع الكابتن وليد هويدي المشرف العام على الكرة بمصر المقاصة -
وزير التعليم يوجه هيئة امتحانات "كامبردج" بالتركيز على معايير الجودة وإنهاء تراخيص الشهادات -
تغطية خاصة - هاني خلاف :لن يكون علاقات لواشنطن مع أي دولة دون أن يكون هناك مقابل لهذه العلاقات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

سوريون بإسطنبول يعتصمون أمام قنصلية روسيا للإفراج عن معتقليهم

Google+ Print
سوريون بإسطنبول يعتصمون أمام قنصلية روسيا للإفراج عن معتقليهم سوريون بإسطنبول يعتصمون أمام قنصلية روسيا للإفراج عن معتقليهم

تجمع عشرات المعارضين السوريين أمام قنصلية روسيا فى مدينة إسطنبول التركية اليوم السبت، مطالبين روسيا، حليفة الرئيس السورى بشار الأسد بالضغط على السورية بـ"إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والحقوقيين السلميين".

وقال جميل دياربكرلى مدير مكتب "المنظمة الآشورية الديمقراطية" بإسطنبول، وهى الجهة المنظمة للاعتصام فى تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "هدفنا اليوم من الاعتصام أمام قنصلية روسيا حليفة نظام الأسد إسماع صوتنا لكل العالم".

وأضاف دياربكرلى: "نحن نسأل روسيا هل هؤلاء السوريون السلميون من مختلف الأطياف هم من الإرهابيين والمتطرفين حتى يتم اعتقالهم ولا يعرف مصيرهم؟ نحن نطالب موسكو بالضغط على نظام الأسد لفك أسر معتقلينا وكذلك التعاون مع الجهات الدولية للقضاء على التطرف والإرهاب اللذين هما نتائج لحرب النظام على الشعب السورى كى يبقى فى سدة الحكم حتى لو قتل كل الشعب السورى ودمر معظم سورية من أجل كرسى الحكم".

للمزيد من الأخبار العربية..

مصرع وإصابة 34 من حرس الحدود إثر تفجير عبوتين ناسفتين غربى الأنبار

الرئاسة الفلسطينية: لا اتفاق مع إسرائيل بدون القدس الشرقية عاصمة لنا

الرئيس اللبنانى يبحث مع السنيورة جهود تشكيل الحكومة الجديدة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

الحكومة الألمانية: لا خطط لسن قانون للإسلام في ألمانيا

الحكومة الألمانية: لا خطط لسن قانون للإسلام في ألمانيا