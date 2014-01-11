سوريون بإسطنبول يعتصمون أمام قنصلية روسيا للإفراج عن معتقليهم

تجمع عشرات المعارضين السوريين أمام قنصلية روسيا فى مدينة إسطنبول التركية اليوم السبت، مطالبين روسيا، حليفة الرئيس السورى بشار الأسد بالضغط على الحكومة السورية بـ"إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والحقوقيين السلميين".

وقال جميل دياربكرلى مدير مكتب "المنظمة الآشورية الديمقراطية" بإسطنبول، وهى الجهة المنظمة للاعتصام فى تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "هدفنا اليوم من الاعتصام أمام قنصلية روسيا حليفة نظام الأسد إسماع صوتنا لكل العالم".

وأضاف دياربكرلى: "نحن نسأل روسيا هل هؤلاء السوريون السلميون من مختلف الأطياف هم من الإرهابيين والمتطرفين حتى يتم اعتقالهم ولا يعرف مصيرهم؟ نحن نطالب موسكو بالضغط على نظام الأسد لفك أسر معتقلينا وكذلك التعاون مع الجهات الدولية للقضاء على التطرف والإرهاب اللذين هما نتائج لحرب النظام على الشعب السورى كى يبقى فى سدة الحكم حتى لو قتل كل الشعب السورى ودمر معظم سورية من أجل كرسى الحكم".

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