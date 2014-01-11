سياسى فلسطينى: شارون ترك ذكريات سيئة فى نفوس الفلسطينيين

أكد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية والسياسى البارز مصطفى البرغوثى، أن رئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق أرييل شارون ترك ذكريات سيئة فى نفوس الفلسطينيين.

وأضاف فى تصريح مقتضب حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سي" اليوم: "ينبغى ألا نفرح لوفاته، على الرغم من أنه سلك طريق الحرب والعنف ولم يسع للسلام مع الفلسطينيين".

وتوفى شارون فى وقت سابق اليوم بعد تدهور حالته الصحية فى الفترة الأخيرة، وأكد الأطباء تعطل وظائف عدد من أعضائه وإصابته بعدوى فى الدم.

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