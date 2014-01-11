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حركة "النهضة" التونسية: استقالة لعريض دليل على عدم تشبث الحركة بالحكم

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حركة "النهضة" التونسية: استقالة لعريض دليل على عدم تشبث الحركة بالحكم حركة "النهضة" التونسية: استقالة لعريض دليل على عدم تشبث الحركة بالحكم

قالت حركة النهضة، التى تقود الائتلاف الحاكم فى تونس، إن استقالة على العريض التطوعية من منصب رئيس الوزراء هى دليل على أن الحركة ليست متشبثة بالحكم.

وأضافت الحركة، فى بيان أصدرته اليوم السبت وحصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، أنها أوفت بكل التزاماتها وتعهداتها، ما يبين مدى حرصها على مصلحة تونس واستعدادها للتضحية من أجل تحقيق ذلك.

ومضت قائلة، إن ما تحقق من أشواط فى مسار الانتقال الديمقراطى فى تونس يعد انتصارا لإرادة الوفاق والحوار على نزعات الفوضى والتجاذبات العبثية.

وتابعت أن حكومة لعريض بادرت بنقل أمانة الحكم بطريقة حضارية يبرز من خلالها النموذج التونسى مجددا بشكل يحفظ دوام واستقرار المؤسسات ويطمئن التونسيين على مستقبلهم فى انتظار انتهاء المجلس الوطنى التأسيسى من التصويت على دستور يمثل كل التونسيين ويعبر عن إرادتهم.

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