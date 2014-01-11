أخبار عاجلة

«كسر تميمة الحظ وملك التعادلات السلبية»| ظواهر الجولة 30 بالبريميرليج -
الريال لا يُقهر في البرنابيو.. وبنزيما جلاد أندية الليجا -
تغطية خاصة - إدموند غريب:الإعلام الأمريكي يمارس ضغوطاً على إدارة ترامب في تعاملها مع القضايا الدولية -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا عصمت - حلقة الإثنين 3-4-2017 -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب: مصر تتمتع بعلاقات طيبة مع كافة دول العالم .. ودورها بالغ الأهمية -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب: إدارة ترامب والشركات الأمريكية لديها الرغبة في تعزيز العلاقات مع مصر -
تغطية خاصة -عماد الدين:إذا كانت روسيا لا تتحمل الدخول في صراع مع أمريكا فبالتأكيد مصر لا تتحمل ذلك -
ملاعب ONsport: لقاء خاص مع الكابتن وليد هويدي المشرف العام على الكرة بمصر المقاصة -
وزير التعليم يوجه هيئة امتحانات "كامبردج" بالتركيز على معايير الجودة وإنهاء تراخيص الشهادات -
تغطية خاصة - هاني خلاف :لن يكون علاقات لواشنطن مع أي دولة دون أن يكون هناك مقابل لهذه العلاقات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وزير لبنانى: بموت شارون تصبح نسبة الشر فى العالم أقل

Google+ Print
وزير لبنانى: بموت شارون تصبح نسبة الشر فى العالم أقل وزير لبنانى: بموت شارون تصبح نسبة الشر فى العالم أقل

أكد وزير الشئون الاجتماعية اللبنانى وائل أبو فاعور، أنه بموت رئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق آرييل شارون تصبح نسبة الشر فى هذا العالم أقل.

وقال أبو فاعور الذى ينتمى إلى الحزب التقدمى الاشتراكى بزعامة وليد جنبلاط، فى تعليق له على موت رئيس وزراء إسرائيل الأسبق، "فى يوم موت شارون أترحم على أرواح الشهداء والأبرياء والضحايا، وأرجمه اسما وذاكرة ودورا واحدا من كبار المجرمين الذين لن يغفر لهم التاريخ".

ووصف شارون بالمجرم الذى جعل حياته مصدرا لموت ومعاناة وقهر الآخرين فلسطينيين ولبنانيين وعرب وكل المتعاطفين مع قضية الشعب الفلسطينى وجميع الشهداء الذين قضوا فى سبيل هذه القضية السامية".

وأعرب عن أمله فى أن تتحقق فى يوم من الأيام عدالة الأرض قبل عدالة السماء لتنصف الشعب الفلسطينى فى الاقتصاص من باقى قادة العدو الإسرائيلى.

للمزيد من الأخبار العربية..

مصرع وإصابة 34 من حرس الحدود إثر تفجير عبوتين ناسفتين غربى الأنبار

الرئاسة الفلسطينية: لا اتفاق مع إسرائيل بدون القدس الشرقية عاصمة لنا

الرئيس اللبنانى يبحث مع السنيورة جهود تشكيل الحكومة الجديدة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

الحكومة الألمانية: لا خطط لسن قانون للإسلام في ألمانيا

الحكومة الألمانية: لا خطط لسن قانون للإسلام في ألمانيا