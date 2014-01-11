وزير لبنانى: بموت شارون تصبح نسبة الشر فى العالم أقل

أكد وزير الشئون الاجتماعية اللبنانى وائل أبو فاعور، أنه بموت رئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق آرييل شارون تصبح نسبة الشر فى هذا العالم أقل.

وقال أبو فاعور الذى ينتمى إلى الحزب التقدمى الاشتراكى بزعامة وليد جنبلاط، فى تعليق له على موت رئيس وزراء إسرائيل الأسبق، "فى يوم موت شارون أترحم على أرواح الشهداء والأبرياء والضحايا، وأرجمه اسما وذاكرة ودورا واحدا من كبار المجرمين الذين لن يغفر لهم التاريخ".

ووصف شارون بالمجرم الذى جعل حياته مصدرا لموت ومعاناة وقهر الآخرين فلسطينيين ولبنانيين وعرب وكل المتعاطفين مع قضية الشعب الفلسطينى وجميع الشهداء الذين قضوا فى سبيل هذه القضية السامية".

وأعرب عن أمله فى أن تتحقق فى يوم من الأيام عدالة الأرض قبل عدالة السماء لتنصف الشعب الفلسطينى فى الاقتصاص من باقى قادة العدو الإسرائيلى.

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