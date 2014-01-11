اجتماع عاصف بين خالد أبوبكر ووزيرة الإعلام من أجل "على اسم مصر"

كتب : هيثم البرعي السبت 11-01-2014 18:45

علمت "الوطن" أن اجتماعا دار لمدة ساعتين بين المحامي خالد أبوبكر ووزيرة الإعلام درية شرف الدين، انتهي بخلاف بين الطرفين نظرا لما طلبه خالد أبوبكر من الوزيرة من "أن يكون هناك نقد لأي مسؤول في الدولة وألا تكون هناك رقابة لأي جهة على البرنامج" وهو الأمر الذي تحفظت عليه الوزيرة ما جعل خالد أبوبكر يرجئ فكرة تقديم البرنامج.

يذكر أن إحدي شركات الإنتاج الكبرى تعاقدت مع خالد أبوبكر لتقديم "على اسم مصر" على التليفزيون المصري إلا أن أبوبكر اشترط عدم وجود أي سقف في تناول الموضوعات، وأن يشرف بنفسه على رئاسة التحرير، وهوما لم يحسم بشكل نهائي حتى الآن.