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رئيس نادي النيابة الإدارية: نشكل غرفة عمليات لمتابعة الاستفتاء على الدستور

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رئيس نادي النيابة الإدارية: نشكل غرفة عمليات لمتابعة الاستفتاء على الدستور رئيس نادي النيابة الإدارية: نشكل غرفة عمليات لمتابعة الاستفتاء على الدستور

كتب : فاطمة النشابي السبت 11-01-2014 18:52

أكد المستشار عبد الله قنديل، رئيس نادي النيابة الإدارية، أن النادي يشكل غرفة عمليات لمتابعة مجريات عملية الاستفتاء على الدستور، فضلاً عن تلقيها الشكاوى من القضاه والمواطنين.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "CBC Extra"، أن هدفهم من هذا هو إتمام عملية الاستفتاء بشكل قانوني، متابعًا أنه تم تقسيم المحافظات على 14 عضوًا لتقديم تقارير لغرفة العمليات.

واختتم مداخلته بأن اللجنة العليا للانتخابات أعلنت أنها ستوفر وسيلة انتقال للقضاه لتيسير عملية انتقالهم للمناطق النائية.

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