صباحي: ليس كل من أيد "الوطني" و"الإخوان" فاسد

كتب : جهاد أحمد منذ 27 دقيقة

قال حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي، إنه يدعو المصريين للتصويت بنعم على الدستور، متوقعًا الموافقة بنسبة كبيرة على الدستور، متمنيًا زيادة أعداد الناخبين عن الانتخابات السابقة.

وأضاف خلال لقائه مع قناة "MBC مصر"، ليس كل من كان في الحزب الوطني فاسدًا، وليس كل من أيد مرسي والإخوان فاسدًا، مؤكدًا أن الفاسدين في الحزب الوطني كانوا رؤوس الحزب وليس "الغلابة" الذين كانوا يحملون العضوية للحماية من ممارسات الدولة والنظام، مشيرًا إلى أن إخراج كل من أيد الحزب الوطني والإخوان دون تدقيق ظلم لهؤلاء المصريين.

وقال صباحي إن المصريين سيقولون نعم لثلاث أمور: أولاً سيقولون نعم على النص الدستوري لأنه يستحق الاحترام، الثاني هم يقولون نعم لثورتي 25 يناير و30 يونيو، والأمر الثالث أنهم سيقولون نعم من أجل شرعية دستورية لمواصلة الطريق وإنهاء ادعاءات البعض بوجود انقلاب.