صباحي: أنا مرشح محتمل للرئاسة حتى هذه اللحظة.. والسيسي يستحق الخير

كتب : جهاد أحمد منذ 14 دقيقة

قال حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي، إن لجوء الفريق أول السيسي للشعب والجيش في حسم قرار ترشحه للرئاسة أمر يرجع له وأراه منطقيا.

وأضاف صباحي، خلال حواره على قناة MBC مصر، قائلا: "أنا مرشح محتمل حتى هذه اللحظة مؤكدا أن ترشحه مرتبط ببرنامج يعبر عن الثورة وفريق عمل يعبر عن الثورة سواء أنا أو غيري.

وأضاف أن من يرى 25 يناير مؤامرة وليست ثورة، وأيضا الذي يرى 30 يونيو انقلابا عسكريا لا يعبر عن الثورة ولا عن المصريين الذين يطالبون بتحقيق العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.

وأكد صباحي، أن رأيه الشخصي في الفريق أول السيسي أنه وطني ويستحق الخير، وأضاف أن بناء الدولة لن يتم إلا بالشراكة الوطنية بين الشعب والجيش والشرطة كما نجحت ثورتي 25 يناير و30 يونيو.

وأشار إلى أنه جاهز ببرنامج لخوض الانتخابات الرئاسية، ومستعد لدعم أي مرشح آخر يحمل برنامجا يحقق للمصريين أهداف ثورتهم.