بدء مؤتمر اتحاد الصناعات لحشد الأصوات للاستفتاء على الدستور

بدأ مؤتمر اتحاد الصناعات المصرية، للتعريف بالدستور تحت رعاية عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لصياغة الدستور، وبمشاركة عدد من قيادات الاتحاد ورجال الأعمال والصناعة، بعد تأخر لمدة ساعتين عن موعده الرسمى.

ويعقد المؤتمر تحت عنوان "المشاركة الإيجابية للمجتمع الصناعى المصرى فى الاستفتاء على دستور البلاد"، وأوضح الاتحاد أن المؤتمر بهدف لضمان المشاركة الإيجابية لصناع مصر فى الاستفتاء على الدستور فى ضوء فهم صحيح لروحه وإبعاده ومواده.

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